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Турция о завершении войны в Украине

новость дополнена
15:13 1985

Официальная Анкара выступает за скорейшее завершение российско-украинской войны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

Он отметил, что Турция поддерживает шаги по достижению мира с первых дней войны: «Сегодня мы принимаем ту же позицию. Как сказал президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган, Турция готова оказать необходимую поддержку мирным усилиям, включая проведение будущих встреч в данном направлении».

«Мы всегда поддерживали принципы урегулирования с участием обеих сторон для достижения мира. Наша позиция не изменилась. Турция готова оказать любую поддержку мирным усилиям, включая организацию переговоров. На текущем этапе контактов различных стран по Украине очевидно, что все согласны с необходимостью прекращения огня. Конечно, важно, чтобы это было принято и сторонами конфликта. Мы продолжаем работу, рассматривая, какой вклад Турция может внести в урегулирование, реализацию и поддержание режима прекращения огня», — заявил Фидан.

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