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Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана

15:14 2217

26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В сообщении пресс-службы президента Азербайджана говорится, что Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя развития братской Турции и крепкого здоровья.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность, что отношения дружбы, братства и союзничества между Азербайджаном и Турцией, основанные на принципе «Одна нация - два государства», будут и впредь успешно развиваться, также обменялись мнениями о перспективах связей, будущих контактах и вопросах, представляющих взаимный интерес.

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