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Так выглядит «Газа Трампа»

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15:35 1729

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, демонстрирующее его версию будущего сектора Газа после восстановления.

В ролике, датированном 2025 годом, звучит песня со словами «Газа Трампа». Видео, размещенное на странице Трампа в Truth Social, показывает, как разрушенные здания сменяются небоскребами, по улицам движутся роскошные автомобили, а у берега стоят яхты с отдыхающими.

Одним из ключевых элементов ролика стала позолоченная статуя Трампа в полный рост. В сопровождающей видео песне говорится, что президент США «освободит» жителей анклава, а в Газе больше не будет «туннелей и страха». В финале ролика двое мужчин, напоминающих Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отдыхают у бассейна на фоне надписи «Газа Трампа».

Ранее в феврале Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа США, а его население будет переселено в «безопасные и комфортные» районы Египта и Иордании. Этот план вызвал критику со стороны международного сообщества.

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