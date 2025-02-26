Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля. Об этом сообщает Realitatea TV со ссылкой на источники.

Также Джорджеску вынесли запрет на размещение контента в социальных сетях.

В публикации отмечается, что кандидат в президенты Румынии обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.