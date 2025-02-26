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Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты

обновлено 23:27; видео
26 февраля 2025, 23:27 4811

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля. Об этом сообщает Realitatea TV со ссылкой на источники.

Также Джорджеску вынесли запрет на размещение контента в социальных сетях.

В публикации отмечается, что кандидат в президенты Румынии обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.

*** 18:44

Илон Маск осудил и назвал полным бардаком задержание кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.

"Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах. Это полный бардак",- написал предприниматель в соцсети Х.

*** 15:57

В Румынии задержали кандидата в президенты страны и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску, сообщила его команда по коммуникациям в Facebook.

«Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — говорится в сообщении.

Кэлин Джорджеску, ранее состоявший в националистическом «Альянсе за объединение румын», был сенсационно объявлен победителем первого тура выборов президента Румынии, который прошел 24 ноября. По данным избирательной комиссии, за него проголосовали 22,94 процента избирателей.

Конституционный суд страны 2 декабря утвердил эти результаты, но спустя четыре дня изменил свое решение и аннулировал их. По данным СМИ, причиной стало вмешательство РФ в избирательный процесс, которое подтвердили данные разведки, обнародованные действующим президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Утверждается, что для продвижения Джорджеску Россия использовала тысячи аккаунтов в соцсети TikTok.

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