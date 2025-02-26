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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

В Украине опубликовали полный текст проекта ресурсной сделки с США

обновлено 17:09
17:09 940

Украинские СМИ опубликовали полный текст проекта «Соглашения о минералах» между Украиной и США. Соглашение предполагает рамочные договоренности о детализации сделки в будущем.

В документе говорится, что стороны планируют создать «Инвестиционный фонд», в который будут поступать 50 процентов всех доходов Киева от природно-ресурсных активов страны. Детали работы фонда будут уточнены в ходе дальнейших переговоров.

Ожидается, что соглашение подпишут министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

*** 16:26

Сегодня, 26 февраля, Кабинет министров Украины рассмотрит текст соглашения о полезных ископаемых с США, сообщают украинские СМИ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что документ уже подготовлен и будет обсуждаться правительством. В ходе заседания также будут министры для подписания соглашения в рамках предстоящих переговоров между президентами Украины и США.

По его словам, это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

Шмыгаль отметил, что в преамбуле соглашения подчеркивается желание американского народа инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину, а основным приоритетом является безопасность этих договоренностей.

«По состоянию на сегодня это соглашение называется «Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины». И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его», - цитирует премьер-министра РБК-Украина.

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