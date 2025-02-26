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В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

16:40 409

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Никола Пашиняна Назели Багдасарян, пишет Armlur.

Издание отмечает, что инцидент произошел несколько дней назад. Согласно информации, грабители украли из квартиры Назели Багдасарян в ереванском Ачапняке крупную сумму денег.

После этого случая Пашинян лично поручил полиции заняться раскрытием квартирных краж. Армянские правоохранители задержали членов группы, предположительно, причастной к ограблению.

Отмечается, что задержанные также ограбили дома других официальных лиц.

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