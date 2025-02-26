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Трамп может пойти на третий срок

16:43 654

Некоторые сторонники Дональда Трампа изучают возможность изменений в Конституцию США, чтобы он мог баллотироваться на третий срок, сообщает телекомпания NBC.

Согласно 22-й поправке, принятой в 1951 году, одно лицо может занимать пост президента не более двух сроков, но сторонники Трампа настроены преодолеть это ограничение.

На недавней Конференции консервативных политических действий появился баннер с лозунгом «Проект «Третий срок». За Трампа в 2028 году и после». На них президент США изображен в образе Юлия Цезаря. В январе член Палаты представителей от республиканцев Энди Оглс внес на рассмотрение резолюцию об увеличении срока общего пребывания у власти с 8 до 12 лет.

Советник Трампа по юридическим вопросам в ходе кампании 2020 года Дженна Эллис считает, что президент, скорее всего, рассмотрел бы возможность третьего срока: «Для этого потребуется внести поправки в Конституцию. Не будем забывать, что поправки ранее установили ограничение по срокам, но их можно и отменить».

Как отмечает NBC, есть два способа изменить американскую Конституцию. В первом случае потребуется две трети голосов в Конгрессе. Во втором случае две трети штатов (34 из 50) могут созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки. Оба способа предполагают дальнейшую ратификацию поправок со стороны 38 из 50 штатов. По мнению NBC, учитывая, что республиканцы не обладают уверенным большинством в Сенате и Палате представителей, вариант с конвентом для них более реалистичен.

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