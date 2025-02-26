Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Следственный комитет Армении объявил о завершении расследования по делу трех лиц, обвиняемых в подготовке к захвату власти вооруженным путем. Об их аресте еще в сентябре прошлого года сообщала Служба национальной безопасности Армении.
Было отмечено, что группу сформировали при участии двух армян из Карабаха, пяти граждан Армении и еще одного человека, «чья личность пока не установлена».
Некоторые члены группы были вывезены «неустановленными лицами» в Ростовскую область России, где проверялись их личности, возможные связи с правоохранительными органами Армении и другие детали, в том числе с использованием полиграфа. Затем их доставили на военную базу «Арбат» под руководством некоего А.С., где они проходили вооруженную подготовку, включая боевые учения в закрытых пространствах и внутри зданий.
«Кроме того, им сообщили, что цель учений — вернуться в Республику Армения и отстранить действующую власть, озвучив таким образом призывы очистить и спасти Республику Армения», — говорилось в сообщении СНБ.
Армянские СМИ писали, что инициалы А.С. принадлежат криминальному авторитету Армену Саркисяну, сформировавшему армянский батальон «Арбат» в Донецкой области Украины и сражавшемуся на стороне России. Однако в последнем заявлении Следственного комитета ни Россия, ни Карабах не упоминаются. Там говорится лишь, что фигурантов «вывезли за границу» и разместили на базе организации, возглавляемой А.С.
Некоторые члены группы впоследствии отказались участвовать в плане переворота и вернулись в Армению. Дело троих человек, включая одного карабахского армянина, передано в суд.
Исключение России из дела о попытке насильственного захвата власти в Армении совпало с некоторым смягчением отношений между Москвой и Ереваном.
Вероятно, армянские власти решили изменить риторику и воздержаться от прямых обвинений России в данном вопросе. Ведь лидер заговора — криминальный авторитет Армен Саркисян, который был убит в результате покушения 3 февраля в Москве, — имел очевидные связи с российскими спецслужбами. Если он действительно формировал группу для переворота в Армении, значит, действовал не самостоятельно, а по заданию этих структур.
Кто стоит за ликвидацией Саркисяна в элитном жилом комплексе Москвы, пока неизвестно. Изначально выдвигались версии о причастности украинской разведки. Однако рассматривается и вероятность того, что Саркисян мог быть убит в результате криминальных «разборок». Недавно было объявлено об аресте двух граждан Армении по делу об его убийстве.