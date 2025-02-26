Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна

Следственный комитет Армении объявил о завершении расследования по делу трех лиц, обвиняемых в подготовке к захвату власти вооруженным путем. Об их аресте еще в сентябре прошлого года сообщала Служба национальной безопасности Армении. Было отмечено, что группу сформировали при участии двух армян из Карабаха, пяти граждан Армении и еще одного человека, «чья личность пока не установлена».

Некоторые члены группы были вывезены «неустановленными лицами» в Ростовскую область России, где проверялись их личности, возможные связи с правоохранительными органами Армении и другие детали, в том числе с использованием полиграфа. Затем их доставили на военную базу «Арбат» под руководством некоего А.С., где они проходили вооруженную подготовку, включая боевые учения в закрытых пространствах и внутри зданий. «Кроме того, им сообщили, что цель учений — вернуться в Республику Армения и отстранить действующую власть, озвучив таким образом призывы очистить и спасти Республику Армения», — говорилось в сообщении СНБ. Армянские СМИ писали, что инициалы А.С. принадлежат криминальному авторитету Армену Саркисяну, сформировавшему армянский батальон «Арбат» в Донецкой области Украины и сражавшемуся на стороне России. Однако в последнем заявлении Следственного комитета ни Россия, ни Карабах не упоминаются. Там говорится лишь, что фигурантов «вывезли за границу» и разместили на базе организации, возглавляемой А.С. Некоторые члены группы впоследствии отказались участвовать в плане переворота и вернулись в Армению. Дело троих человек, включая одного карабахского армянина, передано в суд.