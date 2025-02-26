Новые жертвы смертельного спирта в Баку

В Баку от отравления техническим спиртом скончались еще два человека. Летальные исходы были зафиксированы в Сабунчинском и Низаминском районах столицы, сообщают местные СМИ.

В Сабунчинском районе от отравления метиловым спиртом умер 45-летний Э.Гасымов, в Низаминском — 53-летний А.Исаев.

Ранее в Сабунчинском районе от отравления техническим спиртом погибли 15 человек. В ходе следствия выяснилось, что гигиеническое средство и этиловый спирт, изъятые с места происшествия, были произведены и упакованы на предприятии Сабухи Хангусейнова, который занимается предпринимательской деятельностью в поселке Бузовна Хазарского района Баку. При проверке продукции, изъятой с места происшествия, было обнаружено, что гигиеническое средство (спирт) содержало опасный для жизни и здоровья человека метиловый спирт. Сабухи Хангусейнов привлечен в качестве подозреваемого по статьям 200.4 (обман потребителей или продажа некачественной продукции) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более человек) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.