USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

Новые жертвы смертельного спирта в Баку

17:48 1526

В Баку от отравления техническим спиртом скончались еще два человека. Летальные исходы были зафиксированы в Сабунчинском и Низаминском районах столицы, сообщают местные СМИ.

В Сабунчинском районе от отравления метиловым спиртом умер 45-летний Э.Гасымов, в Низаминском — 53-летний А.Исаев.

Ранее в Сабунчинском районе от отравления техническим спиртом погибли 15 человек. В ходе следствия выяснилось, что гигиеническое средство и этиловый спирт, изъятые с места происшествия, были произведены и упакованы на предприятии Сабухи Хангусейнова, который занимается предпринимательской деятельностью в поселке Бузовна Хазарского района Баку. При проверке продукции, изъятой с места происшествия, было обнаружено, что гигиеническое средство (спирт) содержало опасный для жизни и здоровья человека метиловый спирт. Сабухи Хангусейнов привлечен в качестве подозреваемого по статьям 200.4 (обман потребителей или продажа некачественной продукции) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более человек) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
18:59 273
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
18:18 1139
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
16:55 3477
Трамп может пойти на третий срок
Трамп может пойти на третий срок
16:43 2338
Место встречи американцев и русских – Стамбул
Место встречи американцев и русских – Стамбул новость дополнена
14:33 5368
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде обновлено 16:18
16:18 2904
Украине передадут мощную систему ПВО
Украине передадут мощную систему ПВО
15:50 4160
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
15:14 3243
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
14:56 4430
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе! обновлено 16:41
16:41 5096
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция; все еще актуально
05:23 7276

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
18:59 273
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
18:18 1139
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
16:55 3477
Трамп может пойти на третий срок
Трамп может пойти на третий срок
16:43 2338
Место встречи американцев и русских – Стамбул
Место встречи американцев и русских – Стамбул новость дополнена
14:33 5368
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде обновлено 16:18
16:18 2904
Украине передадут мощную систему ПВО
Украине передадут мощную систему ПВО
15:50 4160
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
15:14 3243
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
14:56 4430
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе! обновлено 16:41
16:41 5096
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция; все еще актуально
05:23 7276
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться