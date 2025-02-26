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Госсайты Азербайджана под мощной DDoS-атакой

17:57 1094

В Азербайджане уже несколько дней продолжаются массовые DDOS-атаки (Distributed Denial of Service) на государственные информационные ресурсы.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, специалисты продолжают работы по очистке вредоносного трафика для предотвращения кибератак и обеспечения стабильной работы государственных сайтов.

Из-за этого возможны краткосрочные блокировки IP-адресов пользователей, которые используют государственные ресурсы, как часть процесса очистки от аномального трафика. Граждан просят учитывать такие временные блокировки.

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