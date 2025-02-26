Госсайты Азербайджана под мощной DDoS-атакой
В Азербайджане уже несколько дней продолжаются массовые DDOS-атаки (Distributed Denial of Service) на государственные информационные ресурсы.
Как сообщает Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, специалисты продолжают работы по очистке вредоносного трафика для предотвращения кибератак и обеспечения стабильной работы государственных сайтов.
Из-за этого возможны краткосрочные блокировки IP-адресов пользователей, которые используют государственные ресурсы, как часть процесса очистки от аномального трафика. Граждан просят учитывать такие временные блокировки.