США не осуждают Россию

США воздержались от поддержки совместного заявления ВТО, осуждающего войну России против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С заявлением согласились более 40 членов ВТО. Среди них - ЕС, Канада, Австралия, Великобритания.

Reuters напоминает, что США впервые не поддержали заявление, которое ежегодно выходит с февраля 2022 года. «Это очередное указание на более близкие связи с Россией», - пишет агентство.

Ранее Штаты призывали отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и проголосовали против него.