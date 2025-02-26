USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

США не осуждают Россию

18:03 865

США воздержались от поддержки совместного заявления ВТО, осуждающего войну России против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С заявлением согласились более 40 членов ВТО. Среди них - ЕС, Канада, Австралия, Великобритания.

Reuters напоминает, что США впервые не поддержали заявление, которое ежегодно выходит с февраля 2022 года. «Это очередное указание на более близкие связи с Россией», - пишет агентство.

Ранее Штаты призывали отозвать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и проголосовали против него.

Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
18:59 280
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
18:18 1145
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
16:55 3483
Трамп может пойти на третий срок
Трамп может пойти на третий срок
16:43 2342
Место встречи американцев и русских – Стамбул
Место встречи американцев и русских – Стамбул новость дополнена
14:33 5371
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде обновлено 16:18
16:18 2904
Украине передадут мощную систему ПВО
Украине передадут мощную систему ПВО
15:50 4164
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
15:14 3245
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
14:56 4431
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе! обновлено 16:41
16:41 5098
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция; все еще актуально
05:23 7278

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
18:59 280
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
18:18 1145
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
16:55 3483
Трамп может пойти на третий срок
Трамп может пойти на третий срок
16:43 2342
Место встречи американцев и русских – Стамбул
Место встречи американцев и русских – Стамбул новость дополнена
14:33 5371
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде обновлено 16:18
16:18 2904
Украине передадут мощную систему ПВО
Украине передадут мощную систему ПВО
15:50 4164
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
15:14 3245
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
14:56 4431
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе! обновлено 16:41
16:41 5098
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу
Эрдоган провозглашает: только Турция может спасти и возродить Европу наша корреспонденция; все еще актуально
05:23 7278
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться