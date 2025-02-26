Мефистофель с бензопилой обрушился на Америку

Илон Маск вот уже более месяца наводит ужас на американцев. Со своим немигающим взглядом и каменным лицом со сжатыми скулами он явно не склонен к тому, что в Америке называется сompassion – сострадание. А когда на прошлой неделе аргентинский президент Хавьер Милей подарил Маску красную — под цвет Республиканской партии бензопилу, тот, размахивая ею, вообще стал похож на Мефистофеля. Разве что хвоста нет. Но Милей использовал бензопилу как символ своих намерений исключительно во время избирательной кампании, а потом избавился от нее и стал проводить в целом спокойную политику. Другого пути у него не было — в аргентинском Конгрессе у Милея лишь 8 мест в Сенате и 40 в нижней палате.

А республиканцы, имеющие большинство в обеих палатах Конгресса США, как зайчики покорно выстроились перед Илоном Маском, положив перед собой белые лапки. Маск, который получил беспрецедентную власть в Америке, стал решать судьбу десятков миллионов американцев. Тысячи были уволены из самых разных министерств страны. Департамент госэффективности (DOGE), который Трамп создал специально под Маска, контролирует в стране абсолютно все, включая программы безопасности полетов, исследования борьбы с раком, изучение птичьего гриппа, помощь при стихийных бедствиях и многое другое. По закону определять расходы в Америке должен Конгресс. Но он отдал все на откуп Маску. И Капитолий проводит политику, которая существовала в Латинской Америке при диктаторских режимах. Конгрессмены хвалят Илона за «невероятную экономию» средств, где «фиксируется каждый цент, с таким трудом заработанный налогоплательщиками», но при этом говорят: «Сокращайте у других, а не у меня». Проявляется это тогда, когда исключить из повального увольнения сотрудников и урезания программ требуется у институтов или центров различного профиля, находящихся в округах конгрессменов и сенаторов. Тогда те начинают пищать: «Ой-ой, только не трогайте меня!».

Однако за пределами Капитолия граждане не проявляют такую же покорность. Они выходят на улицы с плакатами: «Илон, тебя никто не выбирал!». Те миллионы, которые голосовали за Трампа, были уверены, что он огнем и мечом искоренит, как обещает, косную вашингтонскую бюрократию. И повально уволит всех трансгендеров, активистов ЛГБТ, ненавистных левых демократов и прочую нечисть. Но каково же было изумление этих избирателей, когда выяснилось, что выкидывают с работы прежде всего их самих. «Как же так, ведь мы так поддерживали президента?» - со слезами на глазах спрашивают они. Но нынешняя власть жалости не знает, недаром у нее в руках бензопила. Во всех без исключений министерствах и ведомствах страны царят хаос и полная дезорганизация. Люди не знают, к чему готовиться и куда бежать. Но полным апофигеем, используя термин бывшего советского классика, стал приказ, отданный Маском на прошлой неделе. Он обязал всех федеральных работников - а это как минимум 3.6 миллиона человек написать письма в свои администрации. И в них эти люди должны подробно описать, чем они занимались всю прошлую неделю. Представьте только, читатели, приложите это к себе: вас заставляют поделиться своими делами, своими персональными данными, которые никого не касаются. Маск написал в своей сети Х, что те, кто не пришлет свои эмейлы к полуночи, в понедельник будут немедленно уволены.

Любое действие имеет свои пределы. Но Маск этот предел попытался перейти. И наткнулся на ощутимое сопротивление. В самых разных судах страны этот приказ Маска блокируется, поскольку признан полностью незаконным. Федеральное агентство, следящее за соблюдением прав федеральных служащих, говорит, что необходимо ввести срок в 45 дней, чтобы проанализировать содержание меморандума Илона Маска. Эверет Келли, президент American Federation of Government Employees, решительно осудила приказ Маска как «хаотичное и черствое обращение с федеральными работниками», как «циничную попытку до смерти напугать людей угрозой увольнения». Президент Трамп вначале похвалил инициативу своего душеприказчика. «Я думаю, что это было великолепным делом, потому что у нас есть люди, которые не появляются на работе и никто не знает даже, трудятся ли они на государство». Washington Post написала, что в огромном холле Министерства жилищного строительства и городского развития появилось оскорбляющее президента видео, изобретенное нейросетью. На нем показан Трамп, целующий ноги Маска, а бегущая строка говорит: «Да здравствует настоящий король!». Поразительно, но факт. На следующий же день после того, как Трамп высказался по поводу «замечательной» идеи Маска, Белый дом издал специальное коммюнике, в котором сообщил, что отправка работниками своих эмейлов на тему о том, чем они занимались на прошлой неделе, является делом добровольным, и никто их не принуждает к этому. Проигнорировать требование Маска призвали своих сотрудников руководители по крайней мере 12 министерств и ведомств, включая ФБР, директором которого был назначен суперлойялист Трампа Кэш Пател. Трамп, вероятно решил, что воевать со своими доверенными лицами в администрации и вне ее ему сейчас не с руки.