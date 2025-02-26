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Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии

18:18 1149

Встречу госсекретаря США Марко Рубио и главы европейской дипломатии Каи Каллас в США отменили в последний момент, сообщил журналист Euronews.

Отмечается, что Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.

Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, в настоящее время не известны.

Между тем Рубио заявил, что США больше не могут субсидировать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

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