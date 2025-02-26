Зеленский назвал условия прекращения огня

Окончание войны и боевых действий будет возможным только когда Украина получит гарантии безопасности, которые будут свидетельствовать, что война не начнется снова. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все это соглашение (по ископаемым) - об общих принципах и о доброй воле создания фонда, который будет наполняться 50% от будущего. Но так как фактически пока нет реального фонда... то ничего не может наполняться. Без следующего соглашения оно не будет действовать...

И для меня это важно, потому что между первым шагом и вторым шагом мы должны понять, где мы с США...

Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня – а у Украины нет гарантий безопасности. Так оно не будет. Будет только так: окончание войны так, что мы знаем, что завтра она снова не начинается», - сказал Зеленский.

Между тем глава Госдепа Марко Рубио заявил, что власти США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам.

«Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку», - сказал он в интервью Fox News в ответ на просьбу подтвердить, что стороны согласовали все условия.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что США и Украина согласовали условия соглашения по совместной добыче украинских редкоземельных металлов. Предполагается, что в пятницу президент Украины Владимир Зеленский может прибыть в США для подписания документа.