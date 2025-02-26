USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

В Москве арестовали имущество известного блогера

19:36 1711

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета блогера Ильи Варламова (который в России числится «иноагентом»), обвиняемого по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», - сказали в пресс-службе. Там не уточнили сумму, арестованную на счетах блогера.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы ТАСС сообщили, что в отношении Варламова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения предусмотренных законом об иноагентах обязанностей (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства.

В конце марта 2023 года Минюст России внес Илью Варламова в реестр иноагентов. В министерстве заявили, что блогер распространял фейки о решениях и политике органов власти, а также получал поддержку от источников из-за рубежа.

Зеленский назвал условия прекращения огня
Зеленский назвал условия прекращения огня
19:15 2943
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
18:59 3464
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
18:18 2662
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
16:55 5412
Трамп может пойти на третий срок
Трамп может пойти на третий срок
16:43 3264
Место встречи американцев и русских – Стамбул
Место встречи американцев и русских – Стамбул новость дополнена
14:33 6154
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде обновлено 16:18
16:18 3298
Украине передадут мощную систему ПВО
Украине передадут мощную систему ПВО
15:50 5325
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
15:14 3883
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
14:56 5329
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе! обновлено 16:41
16:41 6150

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал условия прекращения огня
Зеленский назвал условия прекращения огня
19:15 2943
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
Зеленский: «Не дадим и 10 центов»
18:59 3464
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
Сорвалась встреча госсекретаря США и главы евродипломатии
18:18 2662
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
16:55 5412
Трамп может пойти на третий срок
Трамп может пойти на третий срок
16:43 3264
Место встречи американцев и русских – Стамбул
Место встречи американцев и русских – Стамбул новость дополнена
14:33 6154
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде
Переговоры Джейхуна Байрамова в Эр-Рияде обновлено 16:18
16:18 3298
Украине передадут мощную систему ПВО
Украине передадут мощную систему ПВО
15:50 5325
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана
15:14 3883
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
Москва: никакой заморозки войны, никаких миротворцев в Украине
14:56 5329
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе!
Правозащитники благодарят президента: журналистка на свободе! обновлено 16:41
16:41 6150
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться