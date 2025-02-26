В Москве арестовали имущество известного блогера

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета блогера Ильи Варламова (который в России числится «иноагентом»), обвиняемого по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову Илье Александровичу», - сказали в пресс-службе. Там не уточнили сумму, арестованную на счетах блогера.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы ТАСС сообщили, что в отношении Варламова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения предусмотренных законом об иноагентах обязанностей (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства.

В конце марта 2023 года Минюст России внес Илью Варламова в реестр иноагентов. В министерстве заявили, что блогер распространял фейки о решениях и политике органов власти, а также получал поддержку от источников из-за рубежа.