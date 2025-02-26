Россия предлагает Азербайджану «совместно развивать» Карабах
Россия обладает опытом для поддержки разминирования освобожденных территорий и хочет предложить свою помощь Азербайджану, заявил глава российского Института современного госразвития Дмитрий Солонников.
«Важнейшим элементом нашего сотрудничества является военно-техническое направление. И очень часто, встречаясь с коллегами из Азербайджана, мы слышим о минной проблеме на освобождённых территориях. России имеет богатый опыт в данном направлении, необходимые технические средства и специалистов.
Следовательно, мы можем оказать поддержку нашим друзьям, а также совместно развивать освобожденные территории», – сказал Солонников.