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Киев согласился на сделку с Трампом

Россия предлагает Азербайджану «совместно развивать» Карабах

19:43 1884

Россия обладает опытом для поддержки разминирования освобожденных территорий и хочет предложить свою помощь Азербайджану, заявил глава российского Института современного госразвития Дмитрий Солонников.

«Важнейшим элементом нашего сотрудничества является военно-техническое направление. И очень часто, встречаясь с коллегами из Азербайджана, мы слышим о минной проблеме на освобождённых территориях. России имеет богатый опыт в данном направлении, необходимые технические средства и специалистов.

Следовательно, мы можем оказать поддержку нашим друзьям, а также совместно развивать освобожденные территории», – сказал Солонников.

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