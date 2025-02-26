Американцы пытаются понять, чего хотят эти русские

Для того, чтобы оценить готовность России к завершению войны, необходимо сначала узнать требования российской стороны, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News в среду.

«Ну, я думаю, мы собираемся это (готовность России к миру) проверить. Мы сказали им: ребята, вы хотите закончить войну или хотите продолжать? Если вы хотите положить конец войне, мы можем поговорить о том, что понадобится, чтобы положить конец, с их точки зрения. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам сейчас.

И они согласились на следующие действия, когда мы собираемся отправить команды дипломатов, чтобы встретиться с их, чтобы вроде бы поговорить о том, что нужно сделать, чтобы прекратить войну», - пояснил Рубио.

Он отметил, что, если российские требования будут нереалистичными, это будет признаком того, что Москва не стремится к завершению войны.

«Но мы должны проверить это предложение. Нам нужно знать, и президент хочет знать в начале своего президентства, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет», - подчеркнул Рубио.