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Кандидат в президенты Польши приехал во Львов и назвал его «польским городом»

20:34 416

Пророссийский кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Менцен посетил Львов и записал там провокационное видео, которое распространил в соцсетях.

Менцен приехал в Украину к годовщине полномасштабного вторжения России. Он прибыл вместе с депутатом Европарламента от «Конфедерации» Анной Брылкой, которая недавно заявила, что Польша должна была бы получить от Украины «гарантию возврата» предоставленной ей помощи.

Польские политики записали видео из-под памятника Степану Бандере, в котором Менцен сказал, что Бандера – «это террорист, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков».

«Затем он (Бандера) основал Организацию украинских националистов, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков», – сказал кандидат в президенты Польши.

Он также добавил, что Львов - это «польский город» и пообещал не пускать жителей Львова в Польшу в случае победы.

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