Трамп подтвердил визит Зеленского

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам.

Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения по ценным металлам.

«Я слышал, что (Зеленский) приедет в пятницу. Если он хочет, для меня это абсолютно подходит. Мы хотим вернуть эти деньги. Он хочет подписать соглашение со мной. Я понимаю, что это важный вопрос, очень серьезная тема», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о визите президента Украины в Вашингтон.