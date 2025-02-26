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Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

Трамп подтвердил визит Зеленского

21:01 1623

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в пятницу в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам.

Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения по ценным металлам.

«Я слышал, что (Зеленский) приедет в пятницу. Если он хочет, для меня это абсолютно подходит. Мы хотим вернуть эти деньги. Он хочет подписать соглашение со мной. Я понимаю, что это важный вопрос, очень серьезная тема», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о визите президента Украины в Вашингтон.

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