Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»

Президент США Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина «очень умным политическим деятелем» и выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить.

Тем не менее Трамп отметил, что России тоже придется идти на уступки для мирного урегулирования в Украине.

«США готовы идти на отмену санкций против РФ, но лишь после достижения урегулирования в Украине», - сказал он.

Трамп также заявил, что Украина «может забыть» о НАТО, так как, по его мнению, желание Киева вступить в альянс «стало причиной начала войны».

Президент США также выразил надежду на выстраивание «превосходных отношений» с Россией и Китаем.

«Вашингтон заинтересован в инвестициях из Китая и наоборот, но не позволит Пекину получать односторонние преимущества», - сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что США в ответ на «несправедливые ограничения» введут пошлины в 25% на товары из ЕС, включая автомобили и «все остальное».

США попытаются ставить вопросы о возвращении Украине части утраченных территорий, но «добиться этого сложно», сказал Трамп.



«США готовы поддержать Европу в случае развертывания миротворцев в Украине, это легкий вопрос, сложность — в урегулировании», - добавил американский президент.