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Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Отдел информации
22:00 1287

Русская версия журнала Forbes опубликовала новый рейтинг «королей» российской недвижимости по итогам 2024 года.

В список вошли бизнесмены, получившие наибольший доход от аренды недвижимости, и его возглавили предприниматели азербайджанского происхождения.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Год Нисанов и Захар Илиев

«Киевская площадь» Года Нисанова и Захара Илиева (доход от аренды за год — 2 миллиарда долларов);

«Ташир» Самвела Карапетяна (685 миллионов долларов);

«Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых (490 миллионов долларов);

Enka семьи Тара (335 миллионов долларов);

Gleden Invest Group Александра Клячина (315 миллионов долларов);

Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко и Валерия Михайлова (295 миллионов долларов);

Crocus Group Араза Агаларова (245 миллионов долларов);

АФК «Система» Владимира и Феликса Евтушенковых (240 миллионов долларов).

Компания Илиева и Нисанова владеет 2 миллионами 591 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. В этот объем входят 148 тысяч квадратных метров офисных помещений, 320 тысяч квадратных метров складских площадей, гостиницы на 1550 номеров, торговый центр Food City площадью 1 миллион 39 тысяч квадратных метров и торговый центр "Европейский" площадью 180 тысяч квадратных метров.

В 2024 году "Киевская площадь" приобрела Центральный детский магазин на Лубянке у структур Галс-Девелопмент. Площадь "Детского мира" составляет 74 тысячи квадратных метров, а сумма сделки оценивается в 10–20 миллиардов рублей.

В конце 2024 года "Киевская площадь" открыла два магазина Food City Express в формате «у дома». К концу 2026 года компания планирует увеличить их число до 600.

В начале 2025 года стало известно, что "Киевская площадь" выступит инвестором реконструкции бывшего здания СЭВ (так называемого дома-книжки) на Новом Арбате. На этом знаковом месте планируется построить 600 тысяч квадратных метров досуговой, коммерческой и жилой недвижимости.

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