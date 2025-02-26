Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня

«Я это не комментирую», - ответил Трамп на соответствующий вопрос, добавив, что у него «отличные отношения» с лидером Китая Си Цзиньпином.

Президент США также заявил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты, в этом его цель»: «Они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент».

Не забыл Трамп и про Канаду: «Канада должна стать 51-м штатом США, ведь 95% ее экономики зависит от нас, тогда как мы от нее — всего на 4%».