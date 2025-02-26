Зеленский уволил генерала Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бригадного генерала Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, говорится в опубликованном указе.

Гнатов занял этот пост 25 июня прошлого года после отставки Юрия Содоля, которая произошла на фоне прорыва российских войск в районе Торецка и подготовки принудительной эвакуации жителей города. Содоль руководил ОС ВСУ менее полугода, с 11 февраля 2024 года.

В 2022 году Гнатов стал заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. В том же году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.