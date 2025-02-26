Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине»

США «должны были выбрать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине». Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в подкасте.

«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», — заявил сын президента США на Triggered Podcast, который доступен на Spotify.

Ранее Трамп-младший предложил украинском лидеру Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в войне с Россией без помощи США.