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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине»

ВИДЕО
22:31 304

США «должны были выбрать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине». Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в подкасте.

«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», — заявил сын президента США на Triggered Podcast, который доступен на Spotify.

Ранее Трамп-младший предложил украинском лидеру Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в войне с Россией без помощи США.

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