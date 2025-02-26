USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу

26 февраля 2025, 22:57 2349

Армения готова идти на дополнительное упрощение режима железнодорожного сообщения с Азербайджаном на взаимной основе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

Открытие дороги в Нахчыванскую автономную республику Азербайджана армянский премьер видит в той же логике, что и дорога через Иран.

Пашинян также отметил, что полученные Ереваном очередные предложения официального Баку по мирному договору свидетельствует о том, что процесс продвигается.

«Тот факт, что мы получили 12-ю редакцию мирного соглашения, свидетельствует о том, что процесс не зашел в тупик. Т.е. сейчас мы должны представить свои предложения, процесс идет. С другой стороны, надо отметить, что комиссии по делимитации границы тоже работают. В этом году они уже встречались один раз очно и один раз онлайн. Мы предложили решение вопроса, это очень важно зафиксировать, и мы надеемся, что Азербайджан положительно отреагирует на это решение», - пояснил Пашинян.

По его словам, это предложение касается восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, которое будет использоваться, в том числе, для сообщения Западного Азербайджана и Нахчывана через суверенную территорию Армении.

«У двух стран появится возможность использовать проходящие по их территориям железные дороги для международных грузоперевозок», - пояснил премьер-министр Армении.

США пытались кинуть Украину, но не вышло
США пытались кинуть Украину, но не вышло
00:20 5
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты обновлено 23:27; видео
26 февраля 2025, 23:27 4812
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
26 февраля 2025, 22:57 2350
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине»
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине» ВИДЕО
26 февраля 2025, 22:31 2975
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
26 февраля 2025, 22:20 1300
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 3240
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
26 февраля 2025, 21:54 2656
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
26 февраля 2025, 21:27 1698
Мефистофель с бензопилой обрушился на Америку
Мефистофель с бензопилой обрушился на Америку наша корреспонденция
26 февраля 2025, 18:08 4565
Лидеров Гагаузии прессуют
Лидеров Гагаузии прессуют О развитии ситуации
26 февраля 2025, 13:04 3861
Трамп подтвердил визит Зеленского
Трамп подтвердил визит Зеленского
26 февраля 2025, 21:01 2373

ЭТО ВАЖНО

США пытались кинуть Украину, но не вышло
США пытались кинуть Украину, но не вышло
00:20 5
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты обновлено 23:27; видео
26 февраля 2025, 23:27 4812
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
26 февраля 2025, 22:57 2350
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине»
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине» ВИДЕО
26 февраля 2025, 22:31 2975
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
26 февраля 2025, 22:20 1300
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 3240
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
26 февраля 2025, 21:54 2656
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
26 февраля 2025, 21:27 1698
Мефистофель с бензопилой обрушился на Америку
Мефистофель с бензопилой обрушился на Америку наша корреспонденция
26 февраля 2025, 18:08 4565
Лидеров Гагаузии прессуют
Лидеров Гагаузии прессуют О развитии ситуации
26 февраля 2025, 13:04 3861
Трамп подтвердил визит Зеленского
Трамп подтвердил визит Зеленского
26 февраля 2025, 21:01 2373
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться