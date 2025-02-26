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Киев согласился на сделку с Трампом
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Киев согласился на сделку с Трампом

Русский и американец – братья навек

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01:50 710

США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам, пишет Bloomberg.

Обсуждения включали разведку природных ресурсов и торговые пути, утверждают собеседники агентства.

Один из источников агентства сказал, что американские чиновники рассматривают арктическое сотрудничество как способ вбить клин между Москвой и Пекином, но предупредил, что это вряд ли будет успешным, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы.

Арктика, окруженная Россией и семью членами НАТО — США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией — в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку таяние льдов из-за изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки энергетических и минеральных ресурсов.

Ранее также сообщалось, что Россия предложила США добычу редкоземельных элементов.

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