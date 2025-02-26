ЕС отвечает Трампу

Евросоюз в ближайшее время решительно ответит на обещанные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в 25% на европейские товары. Об этом говорится в распространенном Еврокомиссией (ЕК) заявлении.

«ЕК ответит немедленно и твердо на американские таможенные пошлины», - указывается в документе.

ЕК также прокомментировала высказывания Трампа о том, что ЕС «был сформирован, чтобы использовать Соединенные Штаты, и он успешно этим занимался». Брюссель выступил с утверждением, что Евросоюз - это самый большой рынок в мире, который стал большой удачей для США.

Трамп ранее заявил, что США в ответ на «несправедливые ограничения» введут пошлины в 25% на товары из ЕС, включая автомобили и «все остальное».

Президент США добавил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты, в этом его цель»: «Они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент».