USD 1.7000
EUR 1.7845
RUB 1.9700
Подписаться на уведомления
Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

ЕС отвечает Трампу

01:30 531

Евросоюз в ближайшее время решительно ответит на обещанные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в 25% на европейские товары. Об этом говорится в распространенном Еврокомиссией (ЕК) заявлении.

«ЕК ответит немедленно и твердо на американские таможенные пошлины», - указывается в документе.

ЕК также прокомментировала высказывания Трампа о том, что ЕС «был сформирован, чтобы использовать Соединенные Штаты, и он успешно этим занимался». Брюссель выступил с утверждением, что Евросоюз - это самый большой рынок в мире, который стал большой удачей для США. 

Трамп ранее заявил, что США в ответ на «несправедливые ограничения» введут пошлины в 25% на товары из ЕС, включая автомобили и «все остальное».

Президент США добавил, что «Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты, в этом его цель»: «Они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент».

Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
26 февраля 2025, 16:55 7634
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
26 февраля 2025, 22:00 4833
ЕС отвечает Трампу
ЕС отвечает Трампу
01:30 532
США пытались кинуть Украину, но не вышло
США пытались кинуть Украину, но не вышло
00:20 2036
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты обновлено 23:27; видео
26 февраля 2025, 23:27 5212
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
26 февраля 2025, 22:57 3789
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине»
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине» ВИДЕО
26 февраля 2025, 22:31 4242
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
26 февраля 2025, 22:20 1718
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 3961
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
26 февраля 2025, 21:54 3353
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
26 февраля 2025, 21:27 2052

ЭТО ВАЖНО

Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
Армения срочно заметает следы России в деле свержения Пашиняна
26 февраля 2025, 16:55 7634
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
26 февраля 2025, 22:00 4833
ЕС отвечает Трампу
ЕС отвечает Трампу
01:30 532
США пытались кинуть Украину, но не вышло
США пытались кинуть Украину, но не вышло
00:20 2036
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты
Кандидату в президенты Румынии запретили ехать за границу и публиковать посты обновлено 23:27; видео
26 февраля 2025, 23:27 5212
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
Пашинян предлагает Азербайджану железную дорогу
26 февраля 2025, 22:57 3789
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине»
Трамп: «Надо было отправлять оружие России, а не Украине» ВИДЕО
26 февраля 2025, 22:31 4242
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
Трамп отказался отвечать на вопрос о защите Тайваня
26 февраля 2025, 22:20 1718
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 3961
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
Трамп: «Путин очень умный, Украина может забыть о НАТО…»
26 февраля 2025, 21:54 3353
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
Трамп смотрит на Украину и видит доллары
26 февраля 2025, 21:27 2052
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться