Россия сливает Иран?

Процесс сближение Дональда Трампа с Россией, который на глазах разрушает мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, вызвал шок не только в Украине и Европе. Действия новой администрации США стали поводом для серьезной обеспокоенности среди союзников Вашингтона на Филиппинах, в Южной Корее и Японии. Впрочем, тревогу испытывают не только ближайшие партнеры США. Так, в Пекине крайне обеспокоены резкой переменой американской политики в отношении России. Ряд китайских экспертов полагают, что Трамп хочет повторить «реверс Никсона», который добился в 70-х годах прошлого века дипломатического прорыва, перетянув Китай на сторону Америки. Не исключено, что, как и Ричард Никсон, нынешний хозяин Белого дома стремится провернуть такой же маневр, но уже в отношении России. Не меньшее беспокойство складывающаяся ситуация вызывает и в Иране, который не без оснований считает, что находится «на мушке» нынешней администрации США.

В Тегеране опасаются, что ради достижения сделки с американцами Россия может пожертвовать стратегическим союзом с Ираном или, как минимум, начать в рамках предполагаемой сделки с Вашингтоном давить на Тегеран, требуя от него уступок по ядерной программе и баллистическим ракетам. И в самом деле: если речь, выражаясь терминологией Трампа, идет о «сделке», то Путин тоже должен будет пойти на определенные уступки президенту США. Дополнительной почвой для такого рода опасений является тот факт, что спустя всего неделю после переговоров в Эр-Риаде с делегацией США министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетел с визитом в Иран. Отсюда, собственно, и предположение, что в намечающейся сделке между Вашингтоном и Москвой будет обсуждаться не только судьба Украины, но и иранский вопрос.

Аналитики полагают, что визит Лаврова в Тегеран дал Кремлю возможность проверить, насколько соответствуют российским интересам позиции иранских партнеров, особенно в вопросах отношений с США. Не исключено также, что в Тегеране Лавров передал иранским партнерам месседж, связанный с российско-американскими переговорами в Саудовской Аравии. Но, с другой стороны, в Иране также звучат голоса надежды на то, что Москва сможет сыграть роль посредника в снижении напряженности на треке Тегеран-Вашингтон. Может ли Москва пожертвовать отношениями с Ираном ради сделки с США? 25 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил на брифинге после переговоров с Лавровым, что Тегеран «не намерен поддаваться давлению Вашингтона» и исключает возможность прямых переговоров с США. Напомним, что одним из первых указов Дональда Трампа после возвращения в Белый дом стало ужесточение санкций против Ирана.

«В условиях, когда США применяют политику максимального давления на Иран, невозможно говорить о каких-либо прямых переговорах», - подчеркнул, в частности, Аббас Аракчи. Он также отметил, что в ходе визита в Тегеран Сергей Лавров представил иранским партнерам исчерпывающий отчет о содержании российско-американских переговоров в Эр-Риаде, добавив, что никаких официальных посланий США для Ирана глава МИД РФ не передавал. А вот, как отреагировал на визит Лаврова в Тегеран сотрудник Фонда Карнеги Никол Граевски: «Как известно, в Иране уже давно существует серьезная обеспокоенность тем, что в какой-то момент Москва может использовать Тегеран, как разменную монету в своих договоренностях с Вашингтоном. Именно поэтому после переговоров в Эр-Рияде Россия поспешила отправить в Тегеран своего главного дипломата, чтобы тот попытался снять подобные опасения». Отметим в этой связи, что 17 января, то есть, всего за три дня до возвращения в Белый дом Дональда Трампа, в Москве был подписан российско-иранский договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий сотрудничество двух стран в различных сферах, включая безопасность и военно-техническое взаимодействие.

В то же время, в этом соглашении отсутствует пункт о том, что Россия обязана защищать Иран (или Иран – Россию) в случае возможного нападения со стороны США или Израиля. В нем лишь говорится, что, если одна из сторон подвергнется атаке, то другая не должна оказывать какую-либо поддержку нападающей стороне. Из чего следует, что в случае атаки США или Израиля по Ирану, Россия займет нейтральную позицию. Не случайно, тегеранская газета «Comhuri Eslami», связанная с консервативными кругами Ирана, опубликовала в день визита Лаврова в Тегеран передовую статью, в которой предупреждает о намечающейся «большой сделке» между Вашингтоном и Москвой, вследствие которой Россия может «закрыть глаза» на возможную военную операцию США против Ирана. Может ли Иран стать разменной монетой в игре Москвы и Вашингтона? Несмотря на значительное сближение, наметившееся в последние годы между Россией и Ираном, их союз по-прежнему носит, скорее, вынужденный, нежели естественный характер. Как известно, последние события на Ближнем Востоке серьезно ослабили позиции Тегерана и, соответственно, усилили его зависимость от Москвы. Теперь же, когда США вдруг резко пошли на сближение с Россией, это и вовсе не сулит Ирану ничего хорошего. Не исключено, что Москва может воспользоваться принципиально новой геополитической ситуацией и усилить давление на Иран, чтобы еще крепче привязать Исламскую Республику к своей политической орбите. В то же время, руководство Ирана сохраняет пусть слабую, но, все-таки, надежду, что потенциальное сближение США и России, не исключено, откроет Исламской Республике новые возможности. Проживающий в Тегеране аналитик Абдулреза Фараджирад заявил в интервью газете «Etemad», что визит Лаврова в Иран совпал с периодом, «когда тупиковая ситуация в отношениях между Тегераном и Вашингтоном остается неизменной, а экономический кризис, ставший для Ирана огромной проблемой, только усугубляется». «Если Россия сможет сыграть роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, то это можно будет рассматривать как положительное развитие событий», – считает Фараджирад.