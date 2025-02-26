Турция заходит на военный рынок Европы

Итальянский оборонный гигант Leonardo близок к заключению соглашения о стратегическом сотрудничестве с турецкой компанией Baykar.

Компании подпишут меморандум о взаимопонимании (MoU) уже на следующей неделе. Это заложит основу для создания совместного предприятия, которое может значительно расширить возможности Европы по производству беспилотников.