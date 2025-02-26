Турция заходит на военный рынок Европы
Итальянский оборонный гигант Leonardo близок к заключению соглашения о стратегическом сотрудничестве с турецкой компанией Baykar.
Компании подпишут меморандум о взаимопонимании (MoU) уже на следующей неделе. Это заложит основу для создания совместного предприятия, которое может значительно расширить возможности Европы по производству беспилотников.
Совместное предприятие позволит Leonardo использовать технологии Baykar, что приведет к разработке высокотехнологичных беспилотников шестого поколения, которые будут использоваться в создании истребителей нового поколения GCAP.
Планируемое совместное предприятие Leonardo позволит турецкой компании получить прямой доступ к европейскому рынку.