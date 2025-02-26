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Киев согласился на сделку с Трампом
Новость дня
Киев согласился на сделку с Трампом

Турция заходит на военный рынок Европы

02:02 692

Итальянский оборонный гигант Leonardo близок к заключению соглашения о стратегическом сотрудничестве с турецкой компанией Baykar.

Компании подпишут меморандум о взаимопонимании (MoU) уже на следующей неделе. Это заложит основу для создания совместного предприятия, которое может значительно расширить возможности Европы по производству беспилотников.

Беспилотник Baykar

Совместное предприятие позволит Leonardo использовать технологии Baykar, что приведет к разработке высокотехнологичных беспилотников шестого поколения, которые будут использоваться в создании истребителей нового поколения GCAP.

Планируемое совместное предприятие Leonardo позволит турецкой компании получить прямой доступ к европейскому рынку.

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