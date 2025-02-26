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Агаларовы потеряли 200 миллионов долларов

02:14 1163

Примерный ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, составил 150-200 миллионов долларов, сообщил РИА Недвижимость президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.

Этот теракт - прежде всего огромная трагедия для людей, которые пострадали и потеряли близких, отметил он.

К тому же, по словам Э.Агаларова, дальнейшая судьба разрушенного в результате теракта концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске в настоящее время остается неопределенной: "Концертный зал стоит в полуразрушенном состоянии. Насколько мне известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с тем, что зал восстановлен не будет. Если бы мой отец решил его восстанавливать, то это огромные финансовые ресурсы, десятки миллионов долларов, которые в сегодняшних финансовых реалиях не очень понятно, откуда взять".

"Очень много обвинений в тот момент полетело на Crocus Group и на фамилию Агаларовых. Я считаю, что все это было очень несправедливо. Уверен, что следствие по итогам обнародует все факты", - сказал он РИА Недвижимость.

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