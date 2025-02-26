Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?

17-18 марта Организация Объединенных Наций обсудит в Женеве вопрос статуса Кипра на встрече руководителей международно признанной Республики Кипр, непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), а также представителей стран-гарантов в лице Греции, Турции и Великобритании. Это будет первая встреча в расширенном формате после срыва переговоров о кипрском урегулировании в 2017 году. Ранее главы греческой и турецкой общин Кипра Никос Христодулидис и Эрсин Татар на переговорах с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло выразили готовность начать переговоры о будущем разделенного острова.

Напомним, что, начиная с 1974 года остров Кипр разделен на греческую и турецкую части. После организованного Афинами государственного переворота, к власти в стране пришли сторонники объединения с Грецией. Последовавшие за этим кровавые события вынудили Турцию ввести войска и взять под контроль северную часть острова. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37 процентов территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК. Южная же часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать проблему, предпринимавшиеся в течение более полувека, к реальным результатам пока не привели. Поскольку основные стороны конфликта в лице Никосии, Афин, Анкары и турко-кипрской администрации по-разному видят будущее острова. Пока же вдоль «зеленой линии», разделяющей обе стороны, расположены подразделения «голубых касок» ООН, а переход из одной части острова в другую контролируется девятью КПП. Haqqin.az предлагает своим читателям экспертный взгляд обеих сторон на будущее острова Кипр и предстоящие переговоры в Женеве. Петрос Кареклас, политический аналитик, член межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, экс-секретарь Министерства юстиции и общественного порядка Кипра:

- На встрече в Женеве, Афины и Никосия будут настаивать на объединение страны в формате федерации, а Анкара и турки-киприоты - продвигать вариант двух независимых государств на одном острове. Президент Кипра Никос Христодулидис с момента избрания два года назад упорно пытается добиться возобновления переговоров на тех принципах, которые были темой обсуждений до приостановки переговоров в Кран-Монтане в 2017 году. Как и прежде, греческая сторона настаивает на продолжении инициативы генсека ООН Антонио Гутерриша по конвергенции сторон и выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по кипрскому вопросу, предполагающих создание двухзональной, двухобщинной федерации. Как известно, после срыва переговоров турецкая сторона стала продвигать идею о двух государствах. Это решение абсолютно неприемлемо не только для греков-киприотов, но и для Евросоюза, ООН, Греции, Великобритании, США и т.д. Идею о двух государствах на Кипре поддерживает только Турция. Правда, из-за негативной международной реакции Анкара в последнее время придерживается такой тактики - Эрсин Татар, лидер турецких киприотов, продолжает настаивать на концепции двух государств, а официальные представители Турции высказываются менее жестко. Такая вот политическая игра в «хорошего» и «плохого» полицейского. Очевидно, что Турция хотела бы развивать свои отношения с Евросоюзом и при этом не навредить продолжающемуся греко-турецкому диалогу. На мой взгляд, это всего лишь тактика, а не реальное изменение политики Турции в отношении будущего Кипра. По этой причине очень мало шансов на успех предстоящей встречи под эгидой ООН в марте. Вряд ли там будет достигнуто что-то позитивное. Скорее всего, стороны договорятся о продолжении переговорного процесса под эгидой ООН, оставив открытыми двери для будущих компромиссов. Турция, на мой взгляд, просто выигрывает время, чтобы посмотреть, как будут развиваться ее отношения с Евросоюзом, Грецией и администрацией Дональда Трампа. Если в Анкаре увидят положительные моменты для своих интересов, в частности, какие-то реальные перспективы, то на предстоящих в октябре выборах главы турецкой общины, Анкара поддержит не Эрсина Татара, а оппозиционного лидера республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана, который в принципе не возражает против федеративного устройства Кипра. Имея поддержку Анкары, он, несомненно, будет избран новым лидером турецких киприотов, и тогда переговоры, наконец-то, возобновятся по существу.

Что же касается отношений между двумя общинами, то греки и турки веками жили вместе в кипрских городах и деревнях. И не сомневаюсь, они были бы рады вновь жить в дружбе и согласии. Оба народа признают деструктивные последствия действий экстремистов, которые в прошлом служили интересам иностранных держав. Они поняли, что такие ошибки не должны повторяться, поскольку киприоты сегодня – это граждане Европейского Союза, защищенные европейскими законами и институтами. Думаю, что изолированная, непризнанная республика турецких киприотов — это аномальная идея. С одной стороны, есть юридический субъект под названием Республика Кипр, а с другой - непризнанная международным сообществом Турецкая Республика Северного Кипра, контролирующая около трети территории острова. За годы размежевания около 200 тысяч греков-киприотов были вынуждены покинуть свои дома в северной части острова. Нахождение решения кипрского вопроса на основе международного и европейского права, обеспечит всем без исключения жителям острова права и свободы, предусмотренные институтами ЕС. Обратите внимание, у всех турков-киприотов имеются паспорта Республики Кипр, с которыми они могут путешествовать по всему миру. Удостоверения же личности ТРСК дает им возможность путешествовать только по Турции. Признание ТРСК «государством» равносильно легализации незаконных результатов применения силы, то есть, нарушению международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Я более чем уверен, что принятие компромиссного федерального решения по Кипру, основанного на резолюциях СБ ООН и европейских законах, принесет на остров стабильный мир и развитие. А любое разделительное решение на два государства или конфедерацию двух независимых государств станет причиной для будущих трений, конфликтов и страданий. Такое решение никогда не будет принято проевропейски настроенным народом Кипра. Только федеративное объединение европейского Кипра принесет мир, а также наилучшим образом послужит долгосрочным отношениям Турции с Евросоюзом и, в частности, отношениям Анкары и Афин. Ахмет Созен, профессор политологии и международных отношений Восточно-Средиземноморского университете на Северном Кипре, директор Центра политики Кипра:

- Турецкая сторона не выражает особого желание возобновлять переговоры по статусу Кипра. Причина нежелания в том, что у нас нет общих точек соприкосновения с греческой стороной. Начиная с 2020 года, Турция и турки-киприоты проводят новую политику по созданию на острове двух отдельных, суверенных и равноправных государств. Так, что пока турецкая сторона будет придерживаться этой позиции, решения вопроса статуса Кипра не будет. Греческая сторона говорит о федерации именно потому, что идею федеративного устройства Кипра не поддерживает турецкая сторона. На самом же деле руководитель греков-киприотов Никос Христодулидис не очень-то и заинтересован в федеративной модели. Но как только турки-киприоты говорят о двух государствах, он моментально начинает говорить о федерации. На данный момент руководители двух кипрских общин, Никос Христодулидиса и Эрсин Татар, не готовы привести Кипр к федеративному решению. Дело в том, что при федеративной модели будет другая конфигурация власти Кипра. И не факт, что нынешние лидеры греческой и турецкой общин получат в ней место. Тут на первый план выходят узко политические интересы, а не реальная заинтересованность в поисках компромисса и согласия. Поэтому я не думаю, что в ближайшей перспективе будет какое-то решение кипрского вопроса. Констатирую это с большим сожалением, поскольку я тот человек, который, как и большинство турков-киприотов, поддержал в 2004 году идею федерации. Думаю, внутренняя динамика не приведет к решению. На деле и лидер греков, и лидер турков не хотят установления федерации. Больше надежд связано с внешними факторами, с ролью заинтересованных игроков - Греции, Турции, Соединенных Штатов Америки… Объединение острова может произойти, если они сядут за стол переговоров и придут к единому мнению о создании федеративного устройства Кипра. Только в этом случае проблема Кипра может найти взаимоприемлемое решение. Но на данный момент все внутренние и внешние игроки заинтересованы в сохранении статус-кво. Они не хотят окончательного решения. Тут уместно напомнить, что Республика Кипр была создана 1960 году при поддержке Турции и Греции. И для того, чтобы две эти страны решили, наконец, вопрос Кипра, очень важное значение имеют состояние отношений Турции с Западом, особенно с Европейским союзом и США. Их улучшение в значительной степени окажет положительное воздействие на продвижении кипрского вопроса. Но пока мы не знаем, какой будет политика Дональда Трампа в отношении статуса Кипра. Также неясно, какой политики президент США будет придерживаться в отношениях с Турцией.

Здесь мне бы хотелось сказать прямо: в кипрском вопросе Турция способна быть намного более гибкой. Это зависит от участия Анкары в региональных проектах и сотрудничестве. Скажем, в случае участия в проектах по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье и так далее. В общем, только региональное сотрудничество может создать оптимальные условия для решение кипрского вопроса. И наоборот региональное противостояние отбросит решение проблемы Кипра на много лет назад. Что же касается отношений между турками и греками Кипра, то никакой вражды между нами нет. Люди ходят за покупками, посещают рестораны и торговые центры в зонах друг друга. А вот желание иметь общее правительство отсутствует. Ведь в случае создания федерации, турки и греки захотят иметь администрацию с широким суверенитетом и функциями. Если подытожить перспективы предстоящей встречи в Женеве, хочу отметить, что политическая элита греков-киприотов не хочет федерации. Да и зачем она им, если сегодня они уже являются международно признанным правительством всего острова? А перспектива делить власть с турками-киприотами их совсем не привлекает. Что же касается турков-киприотов, то могу сказать: если бы сегодня был проведен референдум, то 60-65 процентов рядовых граждан поддержали бы идею федерацию.