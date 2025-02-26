Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз

Газовый кризис, оставивший жителей молдавского Приднестровья без тепла и света в разгар зимы, на данный момент называют преодоленным, хотя никто пока не озвучил точный сценарий развития событий с 1 марта. После отказа Кишинева пропустить российский газ на левый берег Днестра, свою помощь предложил Евросоюз, но принять её отказался уже Тирасполь. В итоге маршрут для голубого топлива проложили через Венгрию из Дубая. Поставки в Приднестровье осуществляют газовые операторы Молдовы. Во второй половине февраля Приднестровье начало оживать благодаря возобновлению подачи в регион главного энергоносителя – газа: жители, покинувшие свои дома из-за отсутствия нормальных условий для жизни, возвращаются. Часть из них переживала холода на правом берегу Днестра – у многих на молдавской стороне есть родственники или знакомые.

Кроме того, энергетический кризис затронул некоторые населенные пункты на левом берегу в меньшей степени. Например, в городе Днестровске, вблизи которого расположена Молдавская ГРЭС, частично продолжавшая выработку электричества для нужд Приднестровья, в квартирах было даже жарко. Там продукт охлаждения турбин – тепло, – как обычно, подавали в дома горожан, а они, в свою очередь, временно давали кров менее удачливым жителям соседних сел. К слову, эта электростанция до сих пор являлась главным поставщиком электроэнергии для всей Республики Молдова. Газ в обмен на свободу Как сообщалось, кризис в Приднестровье начался 1 января после прекращения транзита российского газа через Украину и его поставок в Молдову из-за спорного долга перед концерном «Газпром». Это привело к веерным отключениям света, была прекращена подача отопления и горячей воды приднестровским потребителям, большинство предприятий прервали работу или перешли на ночной график. Речь идет о 40 объектах, в том числе о местных индустриальных гигантах, таких как Молдавский металлургический завод (ММЗ), текстильная фабрика «Тиротекс», Рыбницкий цементный комбинат. Тираспольский лидер Вадим Красносельский официально сообщил, что в целом объём производства в начале 2025 года сократился в регионе по сравнению с тем же периодом прошлого года на 56%, то есть в два раза!

С 1 марта в приднестровском регионе впервые за многие годы более чем в полтора раза вырастут цены на энергоносители для конечных потребителей. Кстати, подобное повышение было одним из условий ЕС, сопровождавших предложение помощи Молдове и Приднестровью. Напомним: от гранта ЕС Тирасполь отказался. Правда, частично. Но выполнить 4 условия в Приднестровье всё-таки согласились. Как заявил премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан, на левом берегу взяли обязательство демонтировать оставшиеся после 2022 года 11 КПП (всего их было 33), освободить политзаключенных, обеспечить деятельность румыноязычного лицея в городе Рыбница и дать возможность общественному молдавскому телеканалу Moldova 1 вещать на приднестровской территории. Несмотря на то, что тираспольская администрация продлила чрезвычайное положение на левом берегу до 10 марта, процесс освобождения политзаключенных был начат. При этом от них требуется подавать прошение о помиловании, а значит, признавать вину. В составленном Кишиневом списке значится 8 имен. Трое уже вышли на свободу, среди них оказался известный на обоих берегах Днестра 74-летний Михаил Ермураки, которого осудили за резкую критику руководителей Приднестровья.

Одновременно первое из названных молдавским премьером КПП прекратило работу. Приднестровские телесети, принадлежащие местному олигарху, начали транслировать Moldova 1 и ряд других молдавских каналов. К тому же в начале февраля тираспольский лидер дал добро на проведение инспекции предприятий региона со стороны Кишинева, что стало своего рода сенсацией в отношениях между двумя берегами. Делегация Минэнергетики и Бюро реинтеграции Молдовы должны были получить подтверждение, что грант ЕС не идет на нужды промышленности в соответствии с договоренностями о помощи ЕС. Представители молдавской власти побывали, в том числе, на ММЗ и цементном заводе. В поле их зрения попали и криптофермы – организация «Технопарк», которая занимается добычей криптовалют и приносит серьезный доход местной экономике. После визита кишиневской инспекции в Приднестровье отменили так называемый закон «о развитии блокчейн-технологий». Закупки газа на европейском рынке Все это произошло на фоне закупок газа для левобережья на румынской бирже. Отметим, что в конце января, когда гуманитарная катастрофа приблизилась к апогею, приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил, что договорился с Москвой о предоставлении Приднестровью необходимых для дальнейшей жизнедеятельности объёмов газа в виде гуманитарной помощи, то есть бесплатно. Он также ссылался на заявления президента Молдовы Майи Санду о непрепятствовании поставкам газа в регион. Однако позже глава государства объявила о невозможности транзита российского газа из-за санкций и обещала найти решение, которое не противоречит внешним и внутренним обязательствам Молдовы. 27 января Европейский союз предложил крупный грант для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье.

В итоге, было решено, что Кишинев и Тирасполь разделят предлагаемые средства на €30 млн., и левый берег закупит около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля, в то время как молдавская сторона истратит свою часть суммы на электричество на спотовых рынках вместо прежней энергии от МолдГРЭС. Согласно подсчетам властей Молдовы, такой вариант был финансово выгоднее и позволял балансировать кризисное положение в энергетике правого берега Днестра. Следует уточнить, что с конца 2022 года Кишинев отказался от российского газа и проводит закупки по биржевым ценам. Соответственно, это спровоцировало значительное подорожание энергоресурсов в Молдове и рост тарифов на коммунальные услуги для потребителей. Чтобы смягчить положение, власти ввели денежные компенсации. В текущем зимнем сезоне они оказались наименее действенными с точки зрения рядовых граждан. Проблемы усугубились после начала газового кризиса в Приднестровье, когда правобережная Молдова осталась без приднестровского электричества, и властям пришлось платить за него значительно дороже и повышать конечные суммы в потребительских счетах. Согласно заявлению властей, на покрытие этих затрат и было решено использовать европейские грантовые деньги в феврале. Тем временем, молдавское АО «Молдовагаз» (дочернее предприятие «Газпрома») и приднестровское ООО «Тираспольтрансгаз» подписали контракт займа 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега. Затем 1 февраля в Приднестровье стал поступать газ, приобретенный Кишиневом на средства ЕС и предназначенный только для бытовых потребителей. 10 февраля был обнародован отказ Тирасполя от 60 млн евро, предложенных Евросоюзом, мотивируя свою позицию, в том числе, условием о повышении тарифов на свет, газ и тепло. Приднестровская администрация предпочла российскую помощь и подачу газа по новой схеме через Дубай и Венгрию.

Новые договоренности с Россией И тут возникло еще одно обстоятельство, приведшее к очередной сенсации. Голубое топливо при таком решении поступило лишь после 13 февраля, а в эти промежуточные дни в Тирасполе были вынуждены купить газ на румынской товарной бирже и принять официальное посредничество Кишинева – впервые в истории непризнанного Приднестровья. Иными словами, фактически регион действовал как часть Республики Молдова. 14 февраля, по краткосрочному соглашению, на левый берег Днестра поступила первая партия газа, закупленного уже благодаря кредиту от РФ. Комментируя решение тираспольских руководителей, премьер Молдовы подчеркнул, что оно не станет долгосрочным и не сможет освободить регион «от шантажа и энергетической нестабильности», но в Кишиневе не станут блокировать подачу газа. «Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом. Основным условием, от которого отказался Тирасполь, было постепенное повышение тарифов для потребителей», - сказал Дорин Речан, подчеркнув, что «это не соглашение между правительством Республики Молдова и Россией или другими субъектами, а разрешение правительства жителям Приднестровского региона получать газ и не замерзать». Со своей стороны левобережная администрация тоже сделала акцент на проблеме стабильности. По словам главного тираспольского переговорщика Виталия Игнатьева, «Приднестровью необходим предсказуемый, понятный механизм и перспективы в части получения энергоресурсов», над чем, как он заявил, и работают «участники этого комплексного диалога, и технические эксперты». Здесь логично возникают сразу два «но». Во-первых, отвергший условие ЕС Тирасполь объявил о повышении цен на энергоносители. Теперь приднестровцы будут платить за кубометр газа вместо 1 местного рубля (то есть около $0,06) 1,70 рубля (чуть более $0,10). (В Приднестровье до сих пор действует собственная «валюта»). Цена кВт⋅ч электричества тоже приблизится к сумме, эквивалентной 10 центам, а стоимость гигакалории дойдет до $45. Для сравнения жители правобережной Молдовы после повышения цен платят за энергоносители почти в разы больше. При переводе цифр по курсу молдавского лея в доллары, стоимость кубометра газа в бытовых счетах составляет около $1, кВт⋅ч электричества – $0,25, тепла – почти $140. Однако едва ли работники простаивающих предприятий Приднестровья и другие жители региона, лишившиеся доходов за минувшие месяцы сочтут повышение незначительным даже при учете цен на другом берегу Днестра. Тем более что здесь появляется второе «но»: на данный момент нет никакой публичной информации о поставках газа в Приднестровье после 1 марта.