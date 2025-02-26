Москва предложила Трампу ресурсы с захваченной территории Украины

Об этом пишет телеканал NBC News на своем сайте со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с разведданными по этому вопросу, и еще один информированный источник.

Россия предложила администрации президента США Дональда Трампа возможность заключить соглашение, по которому США перешло бы владение некоторыми минеральными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, находящимися на аннексированной РФ территории Украины.

По словам собеседников телеканала, высокопоставленные помощники президента России Владимира Путина обсудили изложенную выше идею с представителями администрации Трампа на встрече в Саудовской Аравии.

Американские чиновники уточнили, что речь шла о доступе США к месторождениям на территории Донецкой и Запорожской областей, которые Россия считает своими «новыми регионами». По сведениям источников, американская сторона не согласилась на эту сделку, но и не отвергла ее.

«Трамп - транзакционный игрок, поэтому Путин, понимая это, придумал такой ответный ход», - цитируют журналисты бывшего американского дипломата с опытом работы в регионе. По словам этого источника, Россия ясно увидела как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и нерешительность Зеленского, отказавшегося подписывать первоначальный вариант сделки.

Ранее Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что, «мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России) есть много вещей, которые мы хотим получить… Вы знаете, у них есть огромные запасы редкоземельных металлов. Они... очень большие...»

25 февраля Трамп сказал, что соглашение с Россией по минеральным ресурсам на украинской территории, которую она сейчас контролирует, «могло бы состояться», но не уточнил, обсуждал ли он уже его с Путиным, напоминает NBC.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Москва готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов, а также производства алюминия. Президент РФ распространил свое предложение и на регионы Украины, захваченные Россией в ходе войны против соседней страны.