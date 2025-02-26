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Русским прибыло подкрепление

09:15 2771

В начале февраля Северная Корея отправила подкрепление в Курскую область, где воевал на стороне России и понес серьезные потери ее военный контингент.

Об этом заявлении Национальной разведывательной службы Республики Корея сообщает корейская пресса. Размеры подкрепления не уточняются.

Ранее южнокорейское издание JoongAng написало со ссылкой на анонимные источники, что в январе–феврале в Россию были переброшены до 3000 северокорейских военных.

«В январе и феврале этого года примерно от 1000 до 3000 северокорейских военных были переброшены на фронт в Курской области российскими судами и военными самолетами», — цитирует издание своих собеседников.

По словам одного из них, подкрепление включает подразделения мотопехоты, саперов и электронной разведки, которых не было в присланном в октябре контингенте.

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