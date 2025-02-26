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Полиция в усиленном режиме

09:19 1395

Полиция продолжает нести службу в усиленном режиме как в Баку, так и во всех регионах Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Азербайджана. 

«В районах с высокой транспортной загруженностью ведутся работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в координации с соответствующими государственными структурами. Оперативные меры принимаются для ликвидации проблем, возникших на магистралях, соединяющих населенные пункты. Безопасность движения полностью обеспечена. Совместно с другими государственными органами организована непрерывная служба, которая продолжается и в данный момент», - говорится в заявлении.

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