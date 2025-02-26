Как долго продлится непогода?
09:26 2141
По информации Национальной гидрометеорологической службы на утро 27 февраля, в некоторых районах Азербайджана идет снег.
Высота снежного покрова в Баку и на Апшеронском полуострове составила 12 см.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне составила 3 градуса мороза, в низменных районах – 2 градуса мороза, в Нахчыванской Автономной Республике – 11 градусов мороза, в горных районах – до 19 градусов мороза.
Ожидается, что осадки постепенно прекратятся в дневные часы 27 февраля.
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