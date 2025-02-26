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Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Как долго продлится непогода?

синоптики отвечают
09:26 2141

По информации Национальной гидрометеорологической службы на утро 27 февраля, в некоторых районах Азербайджана идет снег.

Высота снежного покрова в Баку и на Апшеронском полуострове составила 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне составила 3 градуса мороза, в низменных районах – 2 градуса мороза, в Нахчыванской Автономной Республике – 11 градусов мороза, в горных районах – до 19 градусов мороза.

Ожидается, что осадки постепенно прекратятся в дневные часы 27 февраля.

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