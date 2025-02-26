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В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение

фото; видео
10:19 1418

В Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Об этом сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км.

Тем временем в Баку утром 27 февраля, приблизительно в 06:45 в филиале Binə 3 сети магазинов OBA произошел взрыв. Об этом сообщила сама сеть магазинов. В результате происшествия пострадали два сотрудника указанного магазина сети OBA.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 07:10 на горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в поселке Бина Хазарского района. «На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было полностью ликвидировано», - говорится в сообщении.

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