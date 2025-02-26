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Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву

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10:29 1012

В рамках визита в Бахрейн вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась встреча с наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

В ходе встречи было особо подчеркнуто наличие высокого уровня отношений между двумя государствами и народами, отмечена важность дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

Наследный принц Королевства Бахрейн отметил, что Азербайджан всегда поддерживал решение глобальных проблем и в этом контексте на высоком уровне принял международное мероприятие COP29. Была выражена благодарность за организацию в Бахрейне выставки МАМА «Мать-природа» в качестве продолжения инициатив в области охраны окружающей среды. Также были высоко оценены инициативы вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Азербайджане и других странах, направленные на защиту окружающей среды.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о предстоящих проектах сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном в рамках международных выставок Expo, в том числе совместной деятельности в рамках Expo 2025, которое начнется в Японии в апреле.

Также было подчеркнуто, что Азербайджан и Бахрейн успешно проводят такие престижные соревнования, как «Формула-1». Было обсуждено уделение большого внимания проведению автоспортивных соревнований в Азербайджане и дальнейшее сотрудничество в этой области.

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