ХАМАС передал тела заложников и назвал свои условия

Палестинское движение ХАМАС освободит оставшихся заложников только при соблюдении соглашения о прекращении огня с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на заявление движения.

Движение выразило готовность начать переговоры по второй фазе соглашения.

ХАМАС также передал тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. В свою очередь, Израиль освободил около 700 палестинских заключенных, сто из них прибыли в Египет, остальные - в сектор Газа.

Отметим, что с 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.