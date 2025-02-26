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Штат, аэропорт и день в честь Трампа

10:38 639

Конгрессмены от Республиканской партии «беззастенчиво преклоняются» перед президентом США Дональдом Трампом и выдвигают заведомо нереалистичные инициативы в качестве лести главе государства, пишет Wall Street Journal.

Представители обеих партий часто предлагают законопроекты, которые имеют мало шансов на прохождение в Конгрессе, лишь чтобы заручиться поддержкой избирателей, отмечает газета, но в эту сессию республиканцы отличаются частотой предложений и их концентрацией на личности Трампа. К примеру, член палаты представителей Анна Паулина Луна (Флорида) выступила с идеей увековечить лицо президента на горе Рашмор рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Она опубликовала отредактированный снимок горы, на которую вмонтировали изображение Трампа.

Член палаты представителей Брэндон Гилл (Техас) стал соавтором законопроекта о переименовании аэропорта Даллес неподалеку от Вашингтона в честь Трампа. По его мнению, новое имя для аэропорта было бы «отличным способом почтить память всей невероятной работы, которую президент Трамп проделал для этой страны».

С идеей сделать день рождения Трампа (14 июня) федеральным праздником «День рождения и День флага Трампа» выступила член палаты представителей Клаудия Тенни (Нью-Йорк), назвав его «самым значимым президентом в современной американской истории». Ее коллега Марк Элфорд (Миссури) предложил объявить 9 февраля «Днем залива Америки», чтобы «поддержать президента Трампа, признав это значимое достижение».

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