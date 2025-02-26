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Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире

эхо нашей победы
Рамиль Алиев, собкор
10:40 836

В столице Алжирской Народной Демократической Республики состоялась презентация книги «История Отечественной войны. Фактор личности» на арабском языке. Исследовательская работа осуществлена в рамках совместного проекта исполнительной власти Баку и Института истории.

Как сообщает haqqin.az, на презентации присутствовали официальные лица Алжира, дипкорпус, политики и представители гражданского общества, деятели науки и культуры, СМИ, а также научные и культурные деятели, представители средств массовой информации, а также азербайджанской диаспоры.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Алжирской Народной Демократической Республике Турал Рзаев, действительный член НАНА, доктор исторических наук, академик Наргиз Ахундова...

Выступавшие подчеркнули значимость исследования «История Отечественной войны. Фактор личности», отметив главенствующую роль в осуществлении победы президента Ильхама Алиева, его мудрую политику, решительность, высокий интеллект, выдающиеся полководческие способности.

Алжирскую общественность проинформировали о важности данного исследования - одной из первых попыток обобщения истории Отечественной войны, изданной на 10 языках в различных странах мира.

На мероприятии был показан фильм об Азербайджане, освобожденных территориях и масштабных строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мероприятие завершилось концертом азербайджанской национальной музыки и торжественным приемом.

Презентация книги широко освещалась в алжирских средствах массовой информации, а также в арабском сегменте соцсетей…

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