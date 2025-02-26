Макрон «не достучался» до Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить конкретных заверений от президента США Дональда Трампа относительно американских гарантий безопасности для Украины, когда находился в Белом доме на этой неделе. Об этом пишет Politico со сылкой на европейских чиновников.

Издание отмечает, что в среду, 26 февраля, Макрон проинформировал лидеров ЕС о своем визите в Вашингтон во время экстренно созванной получасовой видеоконференции.

«Макрон сказал, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно поддержки Украины. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность по этому вопросу сохраняется», - заявил Politico дипломат ЕС.

Второй дипломат счел, что Европа сейчас «довольно одинока» относительно гарантий для Украины.

В материале подчеркивается, что страны Европы ждут от США предоставления тяжелой техники, средств противовоздушной обороны (ПВО) и ракет большой дальности, которые бы использовали европейские миротворцы, если мирный договор будет подразумевать их размещение.

Газета пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский направляются на этой неделе в Вашингтон с общей целью – добиться военных обязательств от США.

Вчера, 26 февраля, президент Дональд Трамп заявил, что значительных гарантий безопасности Украина от США не получит, несмотря на сделку по добыче полезных ископаемых, которую Зеленский собирается подписать в Вашингтоне на этой неделе.

«Я не собираюсь давать сверхбольших гарантий безопасности. Мы собираемся заставить Европу сделать это, потому что она там, она их ближайший сосед, но мы собираемся убедиться, что все идет хорошо», - сказал Трамп.

По словам Трампа, он обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос размещения европейских миротворцев, и тот «не имеет с этим проблем».