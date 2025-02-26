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Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне

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10:53 257

В Центре искусств Бахрейна состоялась презентация международной художественной выставки MAMA «Мать-природа». В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Выставка MAMA «Мать-природа», впервые успешно дебютировавшая в Центре Гейдара Алиева в Баку во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), с презентацией в Бахрейне начала свой путь по миру, чтобы донести важные экологические послания.

Организованная совместно Центром Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA, Фондом искусства RAK Бахрейна и Управлением культуры и древностей Бахрейна, выставка является художественным призывом к защите окружающей среды.

Основатель Фонда искусства RAK, художник Рашид Аль-Халифа подчеркнул значимость проведения выставки в Бахрейне, отметив, что ее презентация укрепляет усилия по продвижению культурного обмена. «Принимая у себя международную выставку MAMA, мы не только обогащаем нашу художественную среду, но и способствуем глобальному диалогу по таким важным вопросам, как охрана окружающей среды», — заявил Рашид Аль-Халифа.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева затронула проблемы, вызванные изменением климата, подчеркнув, что проект MAMA «Мать-природа» предлагает креативный подход к их решению. Лейла Алиева отметила, что в эпоху глобального потепления призыв к устойчивому развитию стал как никогда актуальным. Она подчеркнула важность объединения усилий ради защиты планеты для будущих поколений.

На выставке представлены более 100 различных произведений искусства, созданных 55 художниками из 29 стран, в том числе работами Рашида Аль-Халифы и Лейлы Алиевой.

Международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» будет открыта в Центре искусств Бахрейна до 25 марта. В этот период посетители смогут познакомиться с живописью, скульптурой, инсталляциями и мультимедийными произведениями, отражающими актуальные экологические проблемы современности.

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