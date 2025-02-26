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Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю

новый поворот
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
10:55 554

Дональда Трампа постигло очередное озарение: оказывается, Евросоюз был создан для того, чтобы облапошить США. И этим он счел необходимым тут же поделиться с министрами своей администрации, сорвав аплодисменты…в Пекине.

Поскольку там получили еще одно подтверждение тезису о том, политика нынешнего президента открывает Китаю дверь в Европу. Совсем недавно ЕС практически единодушно занимал твердую и вполне определенную позицию – никаких совместных проектов с Пекином, а несогласные с этим политики подвергались остракизму. И такой порядок вещей казался незыблемым. До момента, когда в Белый дом не пришел Трамп.

У него и в первую каденцию было немало достаточно аргументированных претензий к старушке-Европе – но в этот раз он настроен гораздо решительнее. И дело даже не в категорическом требовании повысить военные расходы, дело не в угрозе повысить таможенные тарифы, и покупать больше американских товаров, в первую очередь – нефть и газ. А во вполне четко выраженном желании скинуть с американских плеч заботы об обеспечении военной безопасности Европы на плечи, соответственно, европейские.

Теперь в роли индейцев предстоит оказаться Евросоюзу, что европейцев, разумеется, полностью шокировало, как же так, а нас-то за что?

Все по старому доброму американскому принципу «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Только теперь в роли индейцев предстоит оказаться Евросоюзу, что европейцев, разумеется, полностью шокировало, как же так, а нас-то за что?

Формируется невообразимый еще недавно геополитический раскол между Европой и Америкой. Но что для американских и европейских элит раскол – то для Пекина открывшееся окно, да что там окно – просто ворота возможностей. Теперь Европе придется пересмотреть свою стратегию «самообеспеченности безопасности» и изучить архитектуру безопасности, которая отвечала бы ее собственным интересам, а не полностью зависела от США.

А это требует нового поднятия европейской промышленности и перебалансировки потребительских рынков. Поскольку, как показали события последних лет, в Европе с этим далеко не все благополучно. И хотя с частью проблем европейский менеджмент, поднатужившись, справился – но для дальнейшего развития ему нужен именно Пекин в качестве партнера.

Сегодня товарооборот Китая и ЕС составляет более 800 миллиардов евро, что вполне сравнимо с товарооборотом в паре КНР-США. Ключевыми продуктами, определяющими китайско-европейское торговое партнерство, являются автомобили, машиностроение, электроника и технологии возобновляемых источников энергии. Но Пекин готов идти дальше.

Но что для американских и европейских элит раскол – то для Пекина открывшееся окно, да что там окно – просто ворота возможностей

«Обе стороны могут сместить свое сотрудничество с рыночного уровня на промышленно-технологический уровень. В новых областях, таких как искусственный интеллект, электронная информация, чистая энергетика, аэрокосмическая промышленность и биофармацевтика, существует множество возможностей для расширения сотрудничества между Китаем и Европой. Между Китаем и Европой нет принципиальных конфликтов интересов или геополитических противоречий, и это не изменилось за последние 50 лет» - пишет китайская Global Times.

Иными словами, с точки зрения Китая, Европа имеет огромное стратегическое значение как прибыльный рынок для китайского экспорта и источник передовых технологий и опыта. И в этом отношении он совсем как пионер, зайти на этот прибыльный во всех смыслах рынок «всегда готов!», было бы встречное желание.

И как бы парадоксально это ни звучало, Дональд Трамп, вольно или невольно – второй вопрос, это желание всячески «стимулирует», ставя Европу перед весьма непростым выбором, в том числе и психологическим: либо - полностью «лечь» под Вашингтон, после долгих торгов приняв его достаточно ультимативные условия, суть которых, если смотреть «сухой остаток» - согласиться на роль младшего партнера Америки.

Борьба эта будет вязкой и долгой – но несколько неожиданных сделок между Китаем и Европой мы сможем увидеть уже в ближайшее время

Либо – шире распахнуть двери для Пекина, что для современной евробюрократии и бизнеса тоже далеко не мед, как по экономическим, так и по идеологическим соображениям, и вообще означает разворот на 180 градусов в традиционной политике Евросоюза в отношении сотрудничества с Китаем.

На мой взгляд, ЕС будет всячески изворачиваться, чтобы не принять в полном объеме ни ту, ни другую часть возникшей перед ним альтернативы. Он по-прежнему будет ожесточенно торговаться с Вашингтоном по каждому пункту сохранения прежнего формата американо-европейского партнерства – и в то же время приоткроет дверь для расширения проектов с Китаем.

И у того, и у другого варианта в Европе достаточно сторонников и противников, которые будут постоянно и упорно бороться, с переменным успехом доказывая правильность именно своей точки зрения. Борьба эта будет вязкой и долгой – но несколько неожиданных сделок между Китаем и Европой мы сможем увидеть уже в ближайшее время.

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