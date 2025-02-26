Делегация России на месте переговоров с США в Стамбуле
10:59 385
Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где пройдет встреча двух стран по работе посольств, передает ТАСС.
Около резиденции собрались несколько десятков журналистов. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не раскрывались.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, «дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы».
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