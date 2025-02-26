Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы

Адвокат Гусейна Абдуллаева Гюнай Исмаилова заявила, что ее подзащитный не признает предъявленные обвинения, и попросила вынести оправдательный приговор: «Одного человека нельзя наказывать дважды за одно и то же деяние. Достаточных доказательств не представлено. Кроме того, у него серьезные проблемы со здоровьем. Он страдает от множества заболеваний, а высокое артериальное давление крайне негативно влияет на его состояние. Это связано с условиями содержания. Необходимо обеспечить его лечение в домашних условиях, чтобы не возникла угроза жизни. Обвинения безосновательны и незаконны. Прошу вынести оправдательный приговор».

Другой адвокат, Джавад Джавадов, также назвал обвинение незаконным и потребовал оправдания: «Необходимо учитывать его тяжелое состояние здоровья, а также то, что его пожилая мать вынуждена проводить время у тюремных ворот. Я прошу оправдать моего подзащитного. Надеюсь, что суд вынесет справедливый приговор».

В своем последнем слове Гусейн Абдуллаев попросил суд вынести справедливое решение. Его мать также обратилась к суду с просьбой о правосудии для сына: «Я хочу справедливости для моего сына».

Суд, посовещавшись, вынес решение. Согласно приговору, Гусейн Абдуллаев приговорен к 9 годам лишения свободы.

Напомним, Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истек в апреле 2024 года. В марте этого года в отношении Гусейна Абдуллаева было возбуждено новое уголовное дело. Экс-депутата обвинили в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В заявлении Генеральной прокуратуры говорилось, что «Гусейн Абдуллаев с целью сокрытия истинного происхождения имущества, заведомо полученного преступным путем, через семь банковских счетов, открытых на его имя и на имена членов его семьи в банках, действующих в Азербайджане, перевел более 5,5 миллиона манатов на счета различных физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике и зарубежных странах, осуществлял конверсионные операции, а также, заключая незаконные сделки, приобрел недвижимость на имя близкого родственника на территории Азербайджанской Республики, легализовав тем самым указанную сумму». На основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) УК Азербайджана.