«Прелести» зимы в Азербайджане

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой обратились 347 человек.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, 163 из этих обращений поступило от женщин и 184 - от мужчин. Отмечается, что 315 из них были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения с различными травмами.

В свою очередь, в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД сообщили, что из-за гололеда на дорогах произошло 45 аварий.

По данным ЦИУТ, с момента наступления снежной и ветреной погоды в Баку до 26 февраля в зоне действия камер видеонаблюдения зарегистрировано 45 ДТП, 61 неисправный автомобиль застрял на дороге.