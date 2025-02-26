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Новые образовательные программы будут соответствовать требованиям работодателей

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В Министерстве науки и образования состоялось первое заседание Комиссии, созданной для подготовки новых программ по образовательным уровням бакалавриата (базового (основного высшего) медицинского образования) и магистратуры высшего профессионального образования.

В заседании, которое провел заместитель министра науки и образования, председатель комиссии Идрис Исаев, приняли участие представители министерства, руководители высших учебных заведений, представители рынка труда.

В своей вступительной речи замминистра Идрис Исаев подчеркнул меняющиеся требования рынка труда и важность адаптации подготовки кадров к этим вызовам. Напомнив, что в прошлом году Кабинет Министров утвердил новую классификацию специальностей по уровням бакалавриата, магистратуры, базового (базового высшего) медицинского образования и ординатуры высшего образования, Идрис Исаев отметил, что внесенные в классификацию изменения требуют разработки соответствующих новых образовательных программ.

По его словам, программы должны быть адаптированы к требованиям работодателей. По этой причине работодатели также должны активно участвовать в этом процессе.

В составе Комиссии создано девять рабочих групп, в том числе: группа специальностей образования, группа гуманитарных и социальных специальностей, группа специальностей культуры, группа экономических и управленческих специальностей, группа специальностей естественных наук, группа технико-технологических и специальных специальностей, группа сельскохозяйственных специальностей, группа спортивных и сервисных специальностей, группа специальностей здравоохранения и базового (высшего) уровня медицинского образования. Руководство рабочими группами организовано на основе механизма сопредседательства руководителей высшего учебного заведения с представителем рынка труда. В ходе встречи Идрис Исаев обозначил обязанности каждой рабочей группы.

Затем с докладом выступил начальник отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства Турхан Сулейман, который предоставил информацию о текущей ситуации и проблемах, возникающих в образовательных программах. Он сообщил, что ожидается, что разработка новых образовательных программ позволит обеспечить соответствие знаний и навыков выпускников требованиям современного рынка труда.

На заседании было заявлено, что рабочие группы, в состав которых входят как вузы, так и представители рынка труда, должны изначально подготовить окончательный перечень специальностей на уровне магистратуры и представить его в министерство, а также обеспечить подготовку образовательных программ согласно соответствующему рамочному документу по каждой специальности (специализации).

Встреча продолжилась в формате дискуссии.

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