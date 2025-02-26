Россия пытается «дипломатически» захватить города Украины

Аналитики ISW считают, что Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области Украины полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

В отчете говорится, что военное наступление России фактически остановилось - армия РФ несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.

В Институте изучения войны отмечают, что российские чиновники, которые принимают непосредственное участие в переговорах с представителями США, настаивают на том, что любое мирное соглашение по урегулированию войны в Украине должно основываться на российских требованиях до 2021 года. Они также требуют, чтобы Украина отдала России территории, которые сейчас удерживают украинские войска и на которой расположены крупные города и проживает более миллиона человек.

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который недавно возглавлял российскую делегацию на российско-американских переговорах 18 февраля в Эр-Рияде, заявил 26 февраля, что переговоры, которые приведут к замораживанию нынешней линии фронта в Украине, невозможны, поскольку российская Конституция предусматривает, что границы России включают все украинские Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Эксперты ISW отмечают, что МИД РФ фактически «переупаковывает» максималистские требования, которые Россия давно выдвигает к Украине.