Застрелился полковник Головатый

В Москве найден мертвым замначальника управления «П» МВД России, задача которого — бороться с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Полковник Евгений Головатый, предположительно, застрелился из табельного оружия, сообщает «Коммерсант».

Офицера обнаружили в служебном кабинете в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД РФ в Рязанском переулке столицы. Когда именно это произошло, издание не уточняет.

Отмечается, что следственный комитет проводит доследственную проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела (вероятно, о доведении до самоубийства) или отказе в этом.

В начале февраля стало известно, что в течение суток после падения из окна скончались сразу два высокопоставленных представителя российской государственной системы. В Москве из здания судебно-экспертного центра СКР на улице Строителей выпал замруководителя отдела криминалистики полковник Алексей Зубков. Он умер позже в больнице от полученных травм, но успел рассказать, что зашел в туалет на 4-м этаже здания, а после этого уже ничего не помнил. Коллеги Зубкова предположили, что у него был стресс в преддверии итоговой коллегии следкома.

Также в Петрозаводске у здания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии нашли мертвым руководителя регионального управления ведомства Артура Пряхина. В СК сообщили, что 56-летний чиновник выпал из окна пятого этажа 4 февраля. Предварительно, это было самоубийство.